Скончалась звезда сериала "Игра престолов"

Умер шведский артист Макс фон Сюдов. Он скончался в своем доме во Франции.
По данным Пятого канала, актерскую карьеру Макс фон Сюдов начал с легендарным режиссером Ингмаром Бергманом, снявшись в нескольких его фильмах. В преклонном возрасте он принял участие в создании фильма "Звездные войны: Пробуждение силы" и исполнил роль Трехглазого ворона в сериале "Игра престолов".
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