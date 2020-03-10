Скончалась звезда сериала "Игра престолов"

Умер шведский артист Макс фон Сюдов. Он скончался в своем доме во Франции.

По данным Пятого канала, актерскую карьеру Макс фон Сюдов начал с легендарным режиссером Ингмаром Бергманом, снявшись в нескольких его фильмах. В преклонном возрасте он принял участие в создании фильма "Звездные войны: Пробуждение силы" и исполнил роль Трехглазого ворона в сериале "Игра престолов".