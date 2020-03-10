В Москве перебегавшего дорогу подростка сбила машина

На востоке столицы подросток пострадал после наезда легкового автомобиля. Он перебегал дорогу в неположенном месте.
ЧП случилось на Щелковском шоссе, передает "Москва 24". Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
На востоке столицы подросток пострадал после наезда легкового автомобиля. Он перебегал дорогу в неположенном месте.
ЧП случилось на Щелковском шоссе, передает "Москва 24". Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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