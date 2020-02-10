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Происшествия

В Москве зафиксирован резкий скачок радиации

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
На данный момент многие граждане крайне обеспокоены из-за проблем окружающей среды. На юго-востоке столицы нашей страны зафиксировали резкий скачок радиации.
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Накануне специализирующийся на обращении с радиоактивными отходами ФГУП "Радон" установил на территории датчик измерения радиационного фона. Прибор показал 60-кратные превышения нормы радиации. 

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Дежурным удалось зафиксировать на видео резкий скачок. Муниципальный депутат от района Печатники Сергей Власов, увидев в Сети ролик, поспешил поделиться им в своем фейсбук-аккаунте. "Так что, неполадки оборудования, или Правительство Москвы все же задумается о серьезности проблемы?", – негодует парламентарий.

Напомним, в прошлом месяце мэр столицы Сергей Собянин заявил о вывозе радиоактивных отходов с бывшей территории Московского завода полиметаллов. По его словам, они угрожали экологической обстановке и мешали строительству Юго-Восточной хорды (ЮВХ). К слову, решение о строительстве 28-километровой трассы между шоссе Энтузиастов и Варшавским шоссе приняли в позапрошлом году. Политик публично пообещал тщательно следить за состоянием окружающей среди во время строительных работ, в том числе, во избежании резких скачков радиации.

10 февраля 2020, 08:48

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