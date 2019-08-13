Уровень радиации после взрывов в Северодвинске вырос в 16 раз

В окрестностях Северодвинска и в самом городе эксперты зафиксировали рост уровня радиации в 4-16 раз после взрывов на военном полигоне. Но никакой опасности для населения это не несет, убежден главный специалист Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава России профессор Григорий Аветисов.
По его словам, в атмосфере распространились короткоживущие радиоактивные вещества, поэтому в ближайшее время фон вернется к норме. Поэтому местным жителям не стоит поддаваться панике и переживать, передает телеканал "360".
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