В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой

Известно, что 64-летний Олег Соколов находился в близких отношениях с Анастасией Ещенко. Во время допроса историк сообщил, что девушка изменяла ему с неким уголовником, находящемся в международном розыске.
Якобы рецидивист настраивал Анастасию против преподавателя. Соколов допускает мысль, что парень-уголовник аспирантки пытался его "устранить" и отобрать квартиру. Адвокат семьи Ещенко считает, что историк своими высказываниями хочет опорочить имя студентки.
Во время заседания, которое состоялось накануне, гособвинитель назвал имя и фамилию упомянутого осужденного. Им оказался Дмитрий Байдюк – член банды "черепашек-ниндзя", которая была задержана в Санкт-Петербурге в 2012-ом. Ему удалось совершить побег и скрыться.
По данным "Комсомольской правды", Байдюк родился в Канске (Красноярский край). Вступив в банду "черепашек-ниндзя", ограбил несколько ювелирных магазинов в Северной столице. Главным в группировке был Яков Суббота – сын портнихи Любови Аксеновой, которая шила одежду для народной артистки Аллы Пугачевой.
После задержания Соколова журналисты писали о его связи с бандой "черепашек-ниндзя". Якобы историк снабжал их оружием. Но оказалось, что в деле указан полный тезка обвиняемого в убийстве аспирантки преподавателя.
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