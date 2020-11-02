Действующий член сборной России по боксу избил человека в поезде

Известный российский боксер Никита Иванов попал в неприятную ситуацию. В прессе пишут, что спортсмен избил мужчину в поезде.
По имеющимся данным, Иванов возвращался с соревнований в Ульяновске, выпил, после чего устроил конфликт с другим спортсменом. Пострадавший получил серьезные травмы, сейчас он находится в коме. Иванов на данный момент задержан, сообщает Общественная служба новостей.
Популярные темы форума
Предупреждали !
изменой за измену
как понять, что изнасиловали?
принудительная стерилизация
Какую бы вы выбрали?
Кто из знаменитостей красиво стареет?
Ляшки натирают
Дети или муж?
Чем больше у женщины партнеров тем уродливее дети
в России хуже чем в Африке