В Москве во время выступления умер молодой музыкант

Днем 1 ноября во время выступления в лофте AG на Яузе в Слободском переулке на юго-востоке Москвы неожиданно потерял сознание 24-летний гитарист группы losdate Михаил Корнышев, передает "Царьград". Очевидцы попытались оказать молодому человеку первую помощь, однако тщетно. Музыкант погиб на месте. Причины трагедии устанавливаются.
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