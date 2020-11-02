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Происшествия

В Сирии готовится новая провокация

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Российский Центр по примирению сторон рассказал о подготовке боевиками новой провокации в Сирии. Направлена она будет на срыв деэскалации в районе Идлиба. К участию в ролике о том, что власти страны якобы нарушают режим прекращения огня, наемники насильно привлекают местных жителей, передает Пятый канал. При этом, как отмечают журналисты, сами боевики по меньшей мере три десятка раз обстреляли населенные пункты в Сирии и, судя по всему, не собираются прекращать войну.

Автор: 2 ноября 2020, 10:29 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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Помогите пожалуйста! На прошлой неделе скончался мой супруг-инвалид, а я сейчас осталась с двумя маленькими детьми на руках. Дома совсем нет денег, нет еды и не во что одеть детей сейчас, когда сильно похолодало. Родственников у нас нет. Прошу всех неравнодушных о помощи! У меня есть карта Сбера 2202 2019 0902 8082 (Ирина Геннадьевна). Дажe сто рублей на хлеб и макароны будут неоценимой поддержкой с вашей стороны. Заранее спасибо всем, и храни вас Бог!
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