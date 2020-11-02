В Сирии готовится новая провокация

Российский Центр по примирению сторон рассказал о подготовке боевиками новой провокации в Сирии. Направлена она будет на срыв деэскалации в районе Идлиба. К участию в ролике о том, что власти страны якобы нарушают режим прекращения огня, наемники насильно привлекают местных жителей, передает Пятый канал. При этом, как отмечают журналисты, сами боевики по меньшей мере три десятка раз обстреляли населенные пункты в Сирии и, судя по всему, не собираются прекращать войну.