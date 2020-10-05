В США застрелили популярного актера

В американский Атланте произошло громкое убийство. Уточняется, что застрелили актера Томаса Берда.
Артист не дожил до своего 71-летия. По факту случившегося проводится расследование. Стоит отметить, что Берд получил широкую популярность благодаря съемкам в фильмах Спайка Ли, передает телеканал "360".
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