Столицу Нагорного Карабаха вновь обстреляли

В столице Нагорного Карабаха городе Степанакерт звучит сирена воздушной тревоги и слышны взрывы, передает URA.Ru. Находящиеся на месте журналисты сообщают, что обстрел ведут вооруженные силы Азербайджана. Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.
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