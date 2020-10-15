В канализации нашли труп пропавшей в Домодедове школьницы

Пропавшая в Домодедове школьница найдена мертвой. Уточняется, что тело девочки было в канализации.
По данным телеканала "360", в убийстве школьницы подозревают 20-летнего парня. Его уже задержали и допрашивают.
Пропавшая в Домодедове школьница найдена мертвой. Уточняется, что тело девочки было в канализации.
По данным телеканала "360", в убийстве школьницы подозревают 20-летнего парня. Его уже задержали и допрашивают.
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