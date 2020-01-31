Москвич случайно узнал о продаже своей квартиры аферистами

В Москве аферисты пытались продать чужую квартиру за 25 миллионов рублей. Собственник недвижимости узнал об этом случайно, наткнувшись на объявление в интернете.
Задержание продавцов во время передачи денег за квартиру в одном из банков попало на видео, которое публикует ТВ Центр. Известно, что мошенники использовали фальшивый договор купли-продажи, зарегистрировали недвижимость на подставное лицо и обратились к услугам риелторского агентства. Обстоятельства случившегося будут выяснять следователи. Возбуждено уголовное дело.
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