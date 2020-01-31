Нападение стаи бродячих собак на ребенка сняли на видео

В Тольятти стая бродячих собак набросилась на ребенка. Видеозапись случившегося появилась в социальных сетях.
В ролике видно, как животные подбегают к мальчику, который играет на детской площадке. Собаки пытаются атаковать ребенка, но он успевает вовремя скрыться за припаркованными машинами и зайти в подъезд, передает НСН.
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