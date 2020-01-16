Жуткая авария унесла жизни пяти человек под Саратовом

Пять человек погибли в результате аварии, произошедшей 16 января в Саратовской области. Возле села Полчаниновка столкнулись легковая "Волга" и микроавтобус, сообщает РИА ФАН.
ДТП унесло жизни четырех человек из автобуса и одного – из легкового автомобиля. Еще четверо получили травмы различной степени тяжести. Двое пострадавших госпитализированы.
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