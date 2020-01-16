Появились новые детали стрельбы в суде Новокузнецка

Представители следственного управления Следственного комитета России по Кемеровской области огласили свою версию нападения на мировой суд Новокузнецка. Они подтвердили, что стрельбу устроил 45-летний мужчина, сообщает телеканал "360".
По словам правоохранителей, преступник имел при себе ружье. На входе его попытался остановить один из приставов, но злоумышленник выстрелил ему в живот. Позже страж порядка скончался.
Как сообщает РИА Новости, после этого стрелок зашел в кабинет и открыл огонь по 43-летней женщине, которая проходила свидетелем по одному из дел. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии.
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