В центре Москвы мужчина атаковал полицейских и забаррикадировался в квартире

На Ленинском проспекте в Москве неизвестный напал на двоих сотрудников полиции. После этого он забаррикадировался у себя в квартире.
Мужчина зашел в продуктовый магазин, ему не понравилось, что внутри нет корзин для мусора. По словам очевидцев, мужчина был в неадекватном состоянии: он начал кричать, что взорвет магазин вместе с домом. Приехавшие сотрудники полиции нашли его в ближайшем подъезде, но задержать не смогли: он распылил им в лицо газовый балончик и убежал к себе в квартиру. Сейчас дом обследуют кинологи, после чего, скорее всего, квартиру дебошира будут брать штурмом, пишет телеграм-канал Baza.
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