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Происшествия

Окровавленный мужчина без одежды сбежал из московской больницы

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Голый мужчина с тяжелыми травмами сбежал из столичной больницы. Как сообщает РИА Новости, до этого он прыгнул в Москву-реку и попал в сливную канализацию, откуда его извлекли сотрудники МЧС и передали медикам.

Правоохранителям удалось быстро задержать беглеца. Решается вопрос о его госпитализации, уточняет "Москва 24". 

Автор: 25 сентября 2019, 11:13

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