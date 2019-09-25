Окровавленный мужчина без одежды сбежал из московской больницы

Голый мужчина с тяжелыми травмами сбежал из столичной больницы. Как сообщает РИА Новости, до этого он прыгнул в Москву-реку и попал в сливную канализацию, откуда его извлекли сотрудники МЧС и передали медикам.
Правоохранителям удалось быстро задержать беглеца. Решается вопрос о его госпитализации, уточняет "Москва 24".
Популярные темы форума
Александр Хочинский- ваш кумир?
Уход за свекровью- инвалидом.
Кто такая Аида Ведун? Можно узнать?
Девушки шарахаются
Почему разошлись Виторган с Собчак?
Кто лучший ведущий на росс. Т.В?
РОЖДЕННЫЕ ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ
Смешанные браки. Это хорошо?
Самая красивая женщина в мире?
Как забыть измену?