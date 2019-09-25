В Москве у мужчины похитили рюкзак с почти 20 миллионами рублей

В минувший вторник, 24 сентября, в Москве четверо неизвестных совершили разбойное нападение на мужчину. Злоумышленники ударили местного жителя молотком, после чего отобрали рюкзак, в котором находились документы и крупная сумма денег.
Сумма ущерба составила 19,8 миллиона рублей. Мужчине оказали медицинскую помощь на месте. От госпитализации пострадавший отказался. По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело. Преступников уже задержали, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.
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