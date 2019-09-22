Американец-экстремал сделала предложение девушке и погиб

Житель США таинственно утонул сразу после того, как сделал предложение руки и сердца своей девушке во время отпуска в Танзании. Об этом сообщает Sky News.

Как уточняет издание, Стивен Вебер и Кенеша Антуан сняли деревянный дом, одна комната которого находилась под водой. Мужчина снаружи подплыл к окну помещения, постучал Кенеши и показал помолвочное кольцо с листом бумаги, на котором был написан вопрос – ты выйдешь за меня. Но ответ мужчина так и не услашал. Как написала Кенеша в своем Facebook, Стивен "так и не всплыл на поверхность и не услышал ответ", подробностей она не утончила.