В московском метро на рельсы упал человек

В московском метро один из пассажиров упал с платформы на рельсы. ЧП произошло на станции метро "Октябрьская".
По данным издания "Вечерняя Москва", была вызвана скорая помощь. Остальные обстоятельства произошедшего выясняются.
В московском метро один из пассажиров упал с платформы на рельсы. ЧП произошло на станции метро "Октябрьская".
По данным издания "Вечерняя Москва", была вызвана скорая помощь. Остальные обстоятельства произошедшего выясняются.
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