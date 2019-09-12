Двухлетняя девочка задушила мать в Белоруссии

В Брестской области Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила свою мать. Тело двадцатилетней женщины обнаружил ее супруг – шея женщины была зажата стеклом передней двери автомобиля.
Муж освободил женщину, выбив стекло и вызвал скорую, но оказалось уже поздно. Как установило следствие, погибшая пыталась достать двухлетнюю дочь из салона автомобиля через открытое окно, в этот момент девочка нажала кнопку стеклоподъемника.
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