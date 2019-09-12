В Подмосковье неизвестный разгромил пивной магазин

В городе Домодедово Московской области неизвестный устроил погром в пивном магазине. Хулиган разбил окна заведения и повредил стены. Владельцы магазина обратились в полицию.

По мнению местных жителей, заведение мог разгромить недовольный клиент. По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".