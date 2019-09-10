В Москве пьяный парень обворовал женщину на 250 тысяч

В Москве 23-летний пьяный парень обворовал москвичку на 250 тысяч. Потерпевшей стала женщина, с которой злоумышленник сходил в сауну.
Среди украденного были деньги, банковские карточки и ювелирные изделия. На этом парень не остановился. Во дворе жилого дома района Братеево он наткнулся на компанию девушек. Предложил проводить их до дома и ограбил. Унес сумку одной из них с 12 тысячами рублей. Все дамы обратились в полицию, пишет Telegram-канал "Hue". Задержанный заявил, что не знает, почему так поступил.
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