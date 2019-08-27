Безработный мужчина зарезал пенсионерку в Москве

В Москве нашли труп пенсионерки с множественными ранениями. Женщину жестоко убил безработный мужчина из подмосковного Орехово-Зуево.
Правоохранители уже задержали подозреваемого. В отношении него возбудили уголовное дело об убийстве, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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