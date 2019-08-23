Скончался режиссер фильма "Кому на Руси жить..."

Умер режиссер Михаил Ведышев. Ему было всего 64 года.
Пресс-служба Союза кинематографистов России сообщила, что прощание с Михаилом Васильевичем состоится 26 августа. Церемония пройдет в траурном зале больницы № 1 на Волоколамском шоссе, пишет РИА Новости. Стоит отметить, самым известным фильмом Ведышева стала картина "Кому на Руси жить…". Коллеги Михаила по цеху скорбят из-за утраты.
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