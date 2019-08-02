Под Москвой мужчина зарезал друга в пьяной ссоре

В Егорьевске местный житель набросился с ножом на друга после пьяной ссоры. Тело мужчины с колото-резаными ранениями полицейские обнаружили утром 1 августа, передает РИАМО.
Как удалось установить следователям, друзья вместе распивали спиртное. В какой-то момент между ними произошла ссора, которая переросла в поножовщину.
Полицейские уже нашли злоумышленника. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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