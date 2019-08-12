В Москве в жилом доме взорвался газ

В одном из пятиэтажных жилых домов в Москве взорвался газ. Инцидент произошел на юго-западе столицы.
Уточняется, что из-за хлопка газа на втором этаже были повреждены окна и стены. Кроме того, обрушились перекрытия, пишет URA.RU. Информации о пострадавших не поступало.
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