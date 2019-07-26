Шокирующие детали убийства на детской площадке под Москвой

Убийца женщины в подмосковном Раменском отправлен на психолого-психиатрическую экспертизу. Меру пресечения изберет суд. Дочка жертвы зверского убийства до сих пор в шоке, она сейчас у тети. Здоровью ребенка ничего не угрожает.
Трагедию снимал на телефон случайный свидетель. Женщина гуляла на детской площадке с пятилетней дочкой. Видно, что она ждала встречи с мужчиной, как позже выяснилось, бывшим сожителем. Однако 38-летний ранее судимый местный житель без разговоров бьет женщину ножом – он нанес более 20 ударов.
Родители на детской площадке подхватили детей и побежали. Убийца, не обращая на них внимания, добивает женщину, спокойно садится в машину и уезжает. Полиция ввела план "Прехват", подозреваемого задержали сотрудники ДПС в 30 километрах от города, передает "ТВ Центр".
Соседи рассказали, что отношения сожителей изначально были тяжелыми. Женщина с ребенком появились в этом дворе чуть больше месяца назад. Она часто жаловалась подруге на побои от своего молодого человека.
На допросе убийца женщины во всем признался. Он сообщил, что мотивом преступления стала ревность. Мужчина заявил, что раскаялся в содеянном и написал явку с повинной.
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