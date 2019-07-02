"Падальщики": украинцы глумятся над трагедией российской подлодки
Причины трагедии на российской подлодке выясняются. По данным Минобороны России, научно-исследовательский глубоководный аппарат, предназначенный для изучения дна Мирового океана, проводил измерения глубины водных объектов с помощью специального оборудования. На борту вспыхнул пожар. 14 моряков-подводников погибли от отравления продуктами горения.
В ведомстве отметили, что очаг возгорания ликвидирован. Подлодка находится на военно-морской базе в Североморске. Расследование контролирует главнокомандующий Военно-морским флотом, передает "Интерфакс".
Согласно "Википедии", речь идет о глубоководной атомной подлодке АС-12. На флоте ее называют "Лошарик". 14 погибших моряков – это штатный экипаж спускаемого аппарата подлодки.
Пока же в соцсетях сочувствуют близким жертв трагедии на российской подлодке, до "Википедии" добрались, судя по IP, граждане Украины – и внесли правки в текст. Под заголовком статьи написали: "Она тоже утонула" – обыграв известную фразу, произнесенную в отношении погибшей подлодки "Курск".
Некоторые пользователи соцсетей из России тоже решили высказать особое мнение по поводу трагедии российской подлодки. Политолог и публицист Армен Гаспарян назвал таких комментаторов "падальщиками". "Все, ясноликая общественность затянула: "Новый "Курск", Мордор не ценит жизни людей...". Падальщики", – написал политолог в Twitter.
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