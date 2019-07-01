В Чечне неизвестный подорвал полицейского на гранате

В Чечне в Ачхой-Мартановском районе неизвестный напал на стража порядка с ножом и гранатой, злоумышленник был ликвидирован, но спасти пострадавшего полицейского не удалось – он умер по дороге в больницу, сообщает пресс-служба МВД по Северно-Кавказскому округу.
23 июня в Чечне было совершено нападение на сотрудника ГИБДД, который остановил автомобиль для проверки документов. Водитель достал нож и ударил инспектора. В результате, нападавший был ликвидирован ответным огнем, а правоохранитель доставлен в больницу.
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