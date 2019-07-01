В Индии 32 человека погибли при падении автобуса в пропасть

Число погибших при падении автобуса в ущелье в Индии возросло до 32. По данным телеканала "360", еще минимум 17 человек пострадали в результате трагедии. Состояние пятерых оценивается как критическое.
По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.
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