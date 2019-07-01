10 погибших: в США двухмоторный самолет потерпел крушение в аэропорту

В американском штате Техас потерпел крушение двухмоторный самолет. Жертвами ЧП стали десять человек.
Уточняется, что трагедия произошла в городе Эддисон округа Даллас. После столкновения с ангаром самолет вспыхнул и сгорел. Никто из находившихся на борту не выжил, пишет телеканал "360".
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