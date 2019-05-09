Смерть Сергея Доренко попала на видео
На опубликованных кадрах видно, как Сергей Доренко теряет управление мотоциклом. Он заваливается на бок и выезжает на встречную полосу движения. Ролик публикует телеканал "360".
По предварительным данным, Сергей Доренко умер из-за проблем с сердцем. Прибывшие на место случившегося медики не смогли его спасти.
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