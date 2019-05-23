В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

В квартире бывшего министра по координации деятельности "Открытого правительства" Михаила Абызова обнаружили наркотические средства. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на следователя.
Вид и количество наркотиков не уточняется. Также неизвестно, будет ли экс-чиновнику предъявлено обвинение в хранении запрещенных веществ.
Напомним, Михаила Абызова подозревают в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании преступного сообщества, передает URA.ru. В конце марта мужчину взяли под стражу до 25 мая. Сегодня суд решает вопрос о продлении ареста, уточняет агентство НСН.
Отец певицы рвет и мечет
Женщина уже на восьмом месяце
Певицу можно спасти, ведь все еще не так ужасно
Артисты провели ночь вместе
Популярные темы форума
Голосование на <ГОЛОС ДЕТИ> анулировали
2 года без секса
Бессонница. Как быть?
Ваше мнение о персонажах, выискивающих ашыппки в чужих постах.
Увеличила губы,а он меня бросил
Как вам Евровидение 2019?
Дочь ушла из дома
Моя девушка - крокодил. И бьет меня.
Во всем виноваты евреи!
мои родственники меня бьют говорят что я приемная
Замуж за иностранца
Проститутки, самые честные женщины! Заплатил, получил. Ни нервов, ни головной боли, ни сцен и женитьб-разводов.
Боюсь одиночества
Первый размер груди
Очень хочу мальчика
Мой муж гинеколог
Сосед гей
Не родись красивой, а родись счастливой
Народ, как думаете, куда доходсивее посылать, "В" тли "ГА"?
Сын занимается рекетом,он в 7 классе
Волочоква снова пьет
Любовник младше на 10 лет
Хочу вернуть старые отношения
Муж изменят с племянником
Стрижка налысо для женищны
Результаты голоса аннулировали !!!
Шоу бизнес
<цензура> тупая математичка ух <цензура>
У него нет высшего образования
Занимает и не возвращает