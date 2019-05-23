В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

В квартире бывшего министра по координации деятельности "Открытого правительства" Михаила Абызова обнаружили наркотические средства. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на следователя.

Вид и количество наркотиков не уточняется. Также неизвестно, будет ли экс-чиновнику предъявлено обвинение в хранении запрещенных веществ.

Напомним, Михаила Абызова подозревают в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании преступного сообщества, передает URA.ru. В конце марта мужчину взяли под стражу до 25 мая. Сегодня суд решает вопрос о продлении ареста, уточняет агентство НСН.