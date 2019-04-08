6-летняя девочка выжила после падения с 26 этажа

Невероятный инцидент произошел в Китае. Там ребенок чудом остался жив после того, как выпал из окна небоскреба.

Происшествие случилось в городе Чунцин 2 апреля, но известно о нем стало только сейчас. Девочка осталась дома одна во время дневного сна. Родители ушли по своим делам, не предупредив дочь. Маленькая китаянка проснулась и не обнаружила их дома.

Девочка захотела выйти на улицу и случайно выпала из окна квартиры, находящейся на 26 этаже, передает Daily Mail. Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения.

На кадрах видно, как ребенок выпадает из окна многоэтажки, пробивает крышу гаража и приземляется на парковку мотоциклов. Удивительно что девочка не только выжила, но самостоятельно встала и ушла.

По данным местных СМИ, пострадавшую доставили в больницу. Родившейся в рубашке китаянке оказали необходимую медицинскую помощь. У маленькой пациентки обнаружили перелом правой руки. Сейчас девочка находится в стабильном состоянии под наблюдением врачей.

Как писали "Дни.ру", 7 февраля в Малаховке Люберецкого района женщина с трехлетним ребенком выпали из окна девятого этажа и выжили. По счастливой случайности они приземлились в глубокий сугроб в палисаднике. Врачам скорой помощи она заявила, что ее квартиру захватили черти, и она пыталась от них избавиться.