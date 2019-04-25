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Происшествия

На юго-западе Москвы устроили стрельбу

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Неизвестный открыл стрельбу возле станции метро "Новые Черемушки". По предварительным данным, один человек погиб. Сам нападавший был найден мертвым. 

По предварительной версии, убийца и жертва знали друг друга лично, передает телеканал "360". На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Подробности уточняются. 

Автор: Полина Крылова25 апреля 2019, 17:42

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