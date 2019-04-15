В доме на севере Москвы горел балкон

Днем 15 апреля в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на балконе квартиры на седьмом этаже одного из домов на Нарвской улице на севере Москвы, передает "Москва 24". Площадь возгорания составила порядка пяти квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал. Огонь был ликвидирован.
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