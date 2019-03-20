Селфи с дьяволом на Бали едва не стоило жизни туристке (видео)
Живописный вид, открывающийся со скалы со страшным названием, привлекает сюда множество туристов. Однако обрыв опасен – что еще раз подтвердило чрезвычайное происшествие.
Особенно сильная волна накатила в то время, когда туристка позировала для фотографии у самого края обрыва. девушке повезло, что ее не смыло в море. Остальные туристы в ужасе побежали прочь от обрыва, а девушка отделалась царапинами и ссадинами. Это уже второй случай за этот месяц – в прошлый раз смыло двух девушек, которые позировали в бикини, пишет Life.ru.
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