На место страшного ДТП в Новой Москве вылетел вертолет МАЦ

На место серьезного ДТП на Варшавском шоссе в Новой Москве был направлен вертолет Московского авиационного центра. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента ГОЧСиПБ.
Инцидент произошел вблизи поворота на Юдановку – там перевернулся автомобиль. В результате один человек пострадал, его эвакуировали на вертолете в одну из больниц Москвы. Врачи диагностировали у пострадавшего множественные травмы.
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