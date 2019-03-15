"Везунчик": падающий самолет пронесся в сантиметрах от автомобиля (видео)
От катастрофы падающий самолет и автомобиль отделяли буквально сантиметры. Потрясенный счастливчик выложил свидетельство своего чудесного спасения в Сеть.
По данным RT, ЧП случилось во время тренировочного полета. Пилот и курсант, которые находились на борту падающего самолета, получили незначительные травмы.
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