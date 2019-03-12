Раскрыта причина катастрофы Boeing в Эфиопии

Современная авиация чересчур полагается на электронику. Уровень подготовки экипажей – в том числе самолетов Boeing 737 – снизился, что приводит к частым крушениям.

Экипаж самолета, даже если это испытанный и популярный Boeing 737 - должен быть готов к любым ситуациям. При отказе какой-либо системы авиалайнера люди берут управление на себя, подчеркнул заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.

"В гражданской авиации всего мира существует одна ошибка – передоверие электронике со стороны экипажа. Оно выливается в случаи, когда электроника отказывает, а авиакомпании поторопились уже отменить подготовку экипажа в этих случаях. Экипаж должен быть подготовлен таким образом, чтобы в любое время и при отказе любой электроники взять управление на себя и произвести безопасную посадку", – цитирует Смирнова ТВ Центр.

Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines Boeing 737, следовавший рейсом ET 302 из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта, всего через несколько минут после взлета. На его борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, никто из них не выжил. Среди пассажиров было трое граждан России.

Катастрофа Boeing 737 Max 8 за последнее время произошла дважды – в Эфиопии и Индонезии. Обе машины упали не более чем через 15 минут после взлета. Многие авиакомпании после трагических событий приостановили использование этих самолетов. В частности, такое решение принято в Китае.