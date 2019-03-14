Расстреляли и задавили: кровавые подробности убийства главы мафии

53-летний сицилиец Франческо Кали, известный как глава мафиозного клана Гамбино, был жестоко убит на пороге собственного дома в Статен-Айленде в Нью-Йорке, передает "Экспресс газета". Стали известны подробности жестокой расправы. Вечером 13 марта в несчастного выпустили порядка семи пуль, после чего джип, из которого велся огонь, переехал бездыханное тело мафиози. Заказчиков преступления разыскивает ФБР.
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