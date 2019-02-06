Есть погибшие: в Стамбуле обрушился шестиэтажный дом

В районе Малтепе Стамбула обрушился шестиэтажный дом, в котором проживали 12 семей, передает портал inkazan.ru. На месте работают спасатели. По предварительным данным погиб один человек. Сообщается, что под завалами могут находиться десятки пострадавших. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. По данным местных СМИ, обрушению дома предшествовал взрыв.
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