Водителя такси посадили в тюрьму за убийство шести человек

Суд в США приговорил к пожизненному заключению таксиста сервиса Uber Джейсона Далтона, который еще в 2016 году убил шестерых человек в городе Каламазу штата Мичиган, передает портал newsnn.ru. Своих жертв убийца застрелил в течение нескольких часов. Еще двое были ранены. В полиции преступник заявил, что начать убивать ему повелела фигура дьявола, которую он увидел в логотипе приложения такси.
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