Военные НАТО подорвали торпеды у берегов России

В Сети появилось видео, на котором виден подрыв торпед фрегата Helge Ingstad, который затонул в Северном море около территориальных вод России во время учений НАТО в ноябре 2018 года. Оставлять на потерпевшем крушение судне боеприпасы специалисты сочли опасным, передает "Царьград". Однако многие эксперты удивились, что было принято решение уничтожить их прямо в воде. Это, уверены некоторые, способно ухудшить экологическую ситуацию и в Норвегии, и в России.