В Москве ученицу похитили на пороге школы

У входа в одну из школ на северо-западе Москвы двое мужчин похитили 17-летнюю ученицу 11 класса, которая шла на занятия, передает портал "ФедералПресс". Сообщается, что злоумышленники пригрозили девочке ножом и запихнули в машину. Несчастную отвезли в квартиру, где изнасиловали. Школьнице пригрозили "устроить ад на земле", если она что-то расскажет о случившемся. В произошедшем она призналась только спустя месяц. Розыском похитителей занимается полиция.
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