В московском метро на рельсы упал человек

В столичной подземке перед прибывающим поездом на станции "Новокузнецкая" мужчина упал на рельсы. Он получил многочисленные травмы, но выжил.
Машинист применил экстренное торможение, но поезд по инерции наехал на пассажира. Пострадавшего удалось поднять с путей после отключения напряжения, сообщает телеканал "360".
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