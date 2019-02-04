В Москве во время попойки в гараже задохнулись 3 человека

На востоке столицы в одном из гаражей нашли три тела. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом.

Погибли двое мужчин и женщина, распивавшие в гараже алкоголь. По версии экспертов, они задохнулись выхлопными газами автомобиля, заснув после употребления спиртного, передает телеканал "360".