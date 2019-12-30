В Москве гендиректор ЧОПа с семьей обокрал "Ашан" на 30 тысяч

В Москве гендиректор ЧОПа с женой и сыном обнесли магазин "Ашан" на 30 тысяч рублей. Злоумышленников вычислили по видеокамерам, пишет "Царьград". Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.
В Москве гендиректор ЧОПа с женой и сыном обнесли магазин "Ашан" на 30 тысяч рублей. Злоумышленников вычислили по видеокамерам, пишет "Царьград". Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.
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