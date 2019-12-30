Под Псковом перевернулся автобус: десятки пострадавших

В Псковской области автобус съехал с дороги, вылетел в кювет и перевернулся. Пострадали десятки человек, сообщают "Невские новости".
По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение скоростного режима при гололеде. В салоне автобуса находились 50 пассажиров, большинство – граждане Белоруссии. Известно о 24 пострадавших, среди них по меньшей мере трое детей – девочки 2006, 2008 и 2010 годов рождения.
Многие получили переломы, ушибы головы и грудной клетки. Потерпевшие доставлены в Псковскую областную больницу.
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